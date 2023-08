Angeführt von Neu-Kapitän Toni Leistner hat Hertha BSC den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Berliner siegten 5:0 (2:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und gaben durch den verdienten Heimerfolg am vierten Spieltag den letzten Tabellenplatz an Aufsteiger SV Elversberg ab.