N端rnberg (dpa) - Nach einem Blitz-Platzverweis gegen Joseph Hungbo vom 1. FC N端rnberg hat Holstein Kiel seinen Marsch in Richtung Fuball-Bundesliga fortgesetzt. Dank 78 Minuten in berzahl feierte die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp beim 4:0 (3:0) in Franken ihren vierten Zu-Null-Sieg nacheinander.

Damit haben die Kieler als Tabellenzweiter sechs Spieltage vor dem Saisonende schon