Nürnberg (dpa) – Der 1. FC Nürnberg hat den Erfolgslauf von Aufsteiger Wehen Wiesbaden in einem hochemotionalen Spiel gestoppt. In einer Partie mit vielen Wortgefechten und drei Platzverweisen gewannen die Franken gegen die bislang ungeschlagenen Hessen 2:1 (0:0) und feierten in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge.

Zunächst hatte der Ex-Wiesbadener Ahmet Gürleyen nach