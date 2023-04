Karlsruhe (dpa) - Die Ostwestfalen verloren trotz Führung und einer Reihe guter Chancen mit 2:4 (1:0) beim Karlsruher SC und liegen weiter nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang 16. Der KSC hat den Ligaverbleib mit 39 Zählern so gut wie sicher.

Robin Hack sorgte in der neunten Minute per Handelfmeter für die Führung der Arminia, die im weiteren Spielverlauf gleich viermal am Aluminium