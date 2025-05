Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn darf weiterhin auf den Sprung in die Fußball-Bundesliga hoffen, der 1. FC Magdeburg hingegen ist aus dem Aufstiegsrennen in der 2. Liga ausgeschieden. Die Ostwestfalen gewannen das Top-Spiel zwischen den beiden Verfolgern mit 2:1 (1:1) und stehen mit 55 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz hinter der punktgleichen SV Elversberg. Damit hat auch der 1. FC Köln (58) den vorzeitigen Aufstieg verpasst. Am letzten Spieltag muss Paderborn beim Karlsruher SC wegen der weitaus schlechteren Tordifferenz mindestens einen Punkt mehr holen als Elversberg im Spiel beim FC Schalke 04.

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Paderborner Stadion erzielten Calvin Brackelmann (41. Minute) und Felix Götze (61.) die Treffer für die Gastgeber. Martijn Kaars (15./Handelfmeter) traf für die Magdeburger, die mit 50 Punkten keine Chance mehr auf den Relegationsplatz haben.

Frühe Führung für Magdeburg

Eine Woche nach der 0:5-Pleite gegen Preußen Münster traten die Gäste mit zwei Veränderungen an und kamen gut in die Partie. Die beste Auswärtsmannschaft der Liga hatte zuletzt fünfmal nacheinander in der Fremde nicht gewonnen und kam bereits früh zur 1:0-Führung durch einen von Kaars verwandelten Handelfmeter.

Die zuvor drei Spiele unbesiegten Paderborner taten sich schwer und hielten dem Erwartungsdruck zunächst nicht stand. Dennoch gelang Brackelmann mit seinem dritten Saisontreffer der Ausgleich, nachdem der SCP einen Gang höher geschaltet hatte und zu einigen guten Chancen kam. Die beste vergab Raphael Obermair, der nur die Latte traf (54.). Nach einer Ecke traf Götze, Bruder von Weltmeister Mario Götze, aus kurzer Distanz zum verdienten 2:1 für die Gastgeber.