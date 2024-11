Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Rheinländer gewannen am Freitagabend beim zuvor vier Spiele unbesiegten Aufsteiger Preußen Münster mit 1:0 (0:0) und schafften damit den vierten Pflichtspielsieg in Serie ohne Gegentor.

In der ersten Partie seit 60 Jahren zwischen beiden Mannschaften erzielte Kölns Torjäger Tim Lemperle (51.