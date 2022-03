Stockholm (dpa) – Nach zwei einseitigen und relativ langsamen Spielen zogen Team Secret und OG das Spieltempo abrupt an. Im Entscheidungsmatch lieferten sich die beiden Gegner konstante Teamkämpfe in einem sehr knappen und verlustreichen Match. Am Ende kann sich Secret durchsetzen und zu OG, Tundra Esports und Gladiators auf die Tabellenspitze gesellen.

Gladiators leistete sich zwar einen Patzer im ersten Spiel gegen Entity, konnte die Serie aber trotzdem Souverän für sich entscheiden. Ob die Gewinner der vorangehenden Saison der westeuropäischen Dota-Pro-Circuit-Liga ihre Form halten können, wird sich wohl erst zeigen, wenn sie ab der nächsten Spielwoche gegen stärkere Teams antreten. Am Mittwoch wartet schon Secret auf das junge Team von Melchior "Seleri" Hillenkamp.

