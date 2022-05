Wasserspringer Martin Wolfram war auch bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start.

Dresden (dpa) – "Es war hart, aber es ist schön, dass ich jetzt die Entscheidung für mich selbst treffen konnte und nicht mein Körper das Stoppzeichen setzt", erklärte der 30-Jährige. Im vergangenen Jahr hatte Wolfram bei den Olympischen Spielen in Tokio trotz zahlreicher Verletzungen im Finale vom Dreimeterbrett den siebten Platz belegt. Wenige Wochen zuvor gelang ihm der erste Weltcup-Sieg seiner Laufbahn, eine Woche später bestätigte er seine Leistung mit EM-Bronze.

Der Schützling von Boris Rozenberg war zunächst Turmspringer, er erkämpfte 2012 bei Olympia in London trotz einer ausgekugelten Schulter Rang acht, 2015 wurde er in Rostock Europameister. Durch vier Schulter-Operationen wurde er immer wieder zurückgeworfen. Trotzdem wurde Wolfram bei Olympia 2016 in Rio Fünfter vom Turm.