Memphis (dpa) - Dies teilte die Liga am Donnerstag mit. Brooks hatte beim 106:101-Erfolg seiner Grizzlies gegen die Golden State Warriors Gegenspieler Gary Payton II in der Luft so hart erwischt, dass dieser auf den Boden aufschlug und sich einen Bruch im linken Ellbogen zuzog. Payton II wird den Warriors wohl einen Monat fehlen. In der Serie im Modus best-of-seven steht es 1:1, die beiden nächsten Spiele finden in San Francisco bei den Warriors statt. Das dritte Duell der beiden Teams wird ohne Brooks ausgetragen.

