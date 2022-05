Max Kepler spielt in der Major League Baseball für die Minnesota Twins.

New York (dpa) - Kepler hatte hingegen einen Tag zum Vergessen. Ihm gelang lediglich ein Walk, da der Ball viermal die sogenannte Strike Zone verpasste, und die restlichen drei Versuche endeten allesamt in einem schnellen Aus. Durch den Erfolg bleiben die Twins auf Platz vier in der American League.