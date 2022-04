Riga (dpa) - Das Duo nahm an insgesamt fünf Olympischen Winterspielen teil und schrieb dabei Wintersport-Geschichte in Lettland. Als erste Athleten des baltischen EU-Landes sicherten sich die Brüder bei zwei aufeinanderfolgenden Winterspielen eine Medaille: 2010 in Vancouver gewannen sie Silber und 2014 in Sotschi Bronze im Doppelsitzer sowie in der Team-Staffel. Dazu kamen mehrere vordere Platzierungen bei Welt- und Europameisterschaften.

In einem vom Verband veröffentlichten Video erinnerten sich die beiden Brüder an die Anfänge ihrer langen Karriere und dankten sich gegenseitig für die Zusammenarbeit.