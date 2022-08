Hasselt (dpa) - Die deutschen Basketballer sind erfolgreich in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft gestartet. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder gewann sein erstes Testspiel in diesem Sommer in Belgien mit 87:83 (46:50) und steckte dabei auch den Ausfall von NBA-Profi Moritz Wagner weg.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) kurz vor der Partie mitteilte, kann der 25 Jahre