Stockholm (dpa) - Die deutschen Basketballer haben ihren anhaltenden Personalproblemen getrotzt und eine Woche vor Beginn der Heim-EM ihre Pflicht erfüllt.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gewann die WM-Qualifikationspartie gegen Schweden klar mit 67:50 (46:29) und sicherte sich so den sechsten Quali-Sieg in Serie. Beim Erfolg vor vollen Rängen in Stockholm zeigten sich Franz