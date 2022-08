Frankfurt/Main (dpa) - "Wir haben viel Talent dabei und einen guten Kader. Wir hoffen so ein bisschen, dass die Fans uns nach vorne pushen. Ich hoffe, wir können eine tolle EM spielen", sagte der 44-Jährige bei einer Medienrunde in Frankfurt am Main. Die Basketballer hatten Tests gegen Belgien und die Niederlande zuletzt gewonnen, nun steht in Hamburg der Supercup auf dem Programm.

Zur