Hamburg (dpa) - Dennis Schröder schont sich nicht. Der NBA-Star im deutschen Basketball-Team ist stets einer der Ersten, der zum Training erscheint und immer einer der Letzten, der die Halle wieder verlässt.

Auch in Hamburg ist das so, wo für Schröder und Co. an diesem Wochenende der erste Härtetest auf dem Weg zur EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18.