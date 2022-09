Eilmeldung 20:09 Uhr

Prognose: Sozialdemokraten bei Wahl in Schweden stärkste Kraft

Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson bleiben ersten Prognosen zufolge die stärkste politische Kraft in Schweden. Allerdings war nach der Parlamentswahl am Sonntagabend zunächst nicht eindeutig klar, welches politische Lager künftig auf eine Mehrheit im Reichstag in Stockholm setzen kann.