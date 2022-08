Köln (dpa) - "Am Freitag oder Samstag wollen wir auf zwölf Spieler kommen, so bald wie möglich wollen wir auf zwölf Spieler reduzieren. Dann haben wir eine Chance, ein echtes Team zu bauen", sagte Herbert beim Medientraining des Nationalteams in Köln.

Der Chefcoach des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte zunächst ein vorläufiges Aufgebot berufen und will nun anhand der