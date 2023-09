Manila (dpa) - US-Nationaltrainer Steve Kerr hat die deutschen Basketballer für ihre bisherigen Auftritte bei der WM in Asien gelobt.

"Sie sind sehr gut, bislang wahrscheinlich das insgesamt beste Team dieses Turniers. Sie sind eine Einheit, sehr gut gecoacht und haben viel Kontinuität", sagte Kerr in der Trainingshalle der USA in Manila. Am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) kommt es in