Houston (dpa) - Die Houston Rockets haben die Golden State Warriors dank einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung aus dem NBA Cup geworfen und als letztes Team das Ticket für das Final Four in Las Vegas gebucht. Beim 91:90 drehten die Gastgeber mit einem 7:0-Lauf in den letzten drei Minuten die Partie und treffen dort im Halbfinale am Samstag auf die Oklahoma City Thunder. Für Aufregung

