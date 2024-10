New York (dpa) - Die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben mit den New York Liberty in den Finals der WNBA ausgeglichen. Nach der bitteren Niederlage zum Start in der Serie gegen die Minnesota Lynx holten die Liberty im zweiten Duell ein 80:66. Fiebich traf dabei zwar nur einen ihrer drei Wurfversuche, sorgte mit einem verwandelten Dreier 90 Sekunden vor

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote