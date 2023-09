Frankfurt/Main (dpa) - Die Weltmeister sind zurück in der Heimat - und die Basketball-Begeisterung in Deutschland ist auf ihrem Höhepunkt. Mehr als 1000 Fans bereiteten Dennis Schröder und Co. in Frankfurt am Main einen großartigen Empfang.

"Damit hatte ich nie gerechnet, dass so viele Leute kommen. Das ist überwältigend", sagte der bei der Weltmeisterschaft in Asien überragende