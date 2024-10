New York (dpa) - Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets in der NBA zum ersten Saisonsieg geführt und eine Party in der Kabine ausgelöst. Das 115:102 gegen die Milwaukee Bucks war der erste Sieg in der NBA-Trainerkarriere von Chefcoach Jordi Fernandez. Der Spanier hatte zuvor nur als Assistenztrainer in der besten Basketball-Liga der Welt gearbeitet und wurde von seinen Spielern nach der Partie

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote