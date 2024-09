Los Angeles (dpa) - Die bevorstehende NBA-Saison ist für LeBron James Nummer 21 in seiner Karriere - und schon vor der ersten Partie ganz speziell. "Viel Vorfreude" habe er wegen der Aussicht, zusammen mit seinem Sohn Bronny James Jr. in einem Trikot der Los Angeles Lakers auf dem Platz zu stehen. Ein Vater-Sohn-Duo gab es in der NBA bislang noch nicht.

"Es ist die reine Freude, jeden