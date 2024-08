New York (dpa) - Die nächste gute Leistung von Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat in der WNBA nicht für ihren ersten Saisonsieg gereicht. Mit den Dallas Wings unterlag sie dem Spitzenteam New York Liberty 74:94. Sabally erzielte starke 24 Punkte und kommt in ihren beiden ersten Saisonspielen auf 44 Zähler. Die 25 Partien vor den Olympischen Spielen hatte sie verletzt

