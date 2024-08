Los Angeles (dpa) - Die beste Karriereleistung von Nyara Sabally in der WNBA hat eine überraschende Niederlage ihres Teams nicht verhindert. Die Basketball-Nationalspielerin kam für die New York Liberty zwar auf 14 Punkte und traf damit erstmals in ihrer Karriere zweistellig. Dennoch verlor der Spitzenreiter in Kalifornien völlig unerwartet 88:94 gegen Tabellenschlusslicht Los Angeles Sparks.

