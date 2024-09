Indianapolis (dpa) - Caitlin Clark hat zum ersten Mal in ihrer jungen Basketball-Karriere 35 Punkte in einem WNBA-Spiel erzielt und ihr Team damit zu einem knappen Sieg gegen die Dallas Wings um die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally geführt. Die Indiana Fever setzten sich zu Hause 110:109 durch und sicherten sich damit Rang sechs in der Setzliste für die anstehenden

