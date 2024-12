New York (dpa) - Für Dennis Schröder heißt das sommerliche Urlaubs-Traumziel Braunschweig. In einem Interview erklärte der 31 Jahre alte deutsche NBA-Profi der "Süddeutschen Zeitung", dass er dort seine Wurzeln habe und seine ganze Familie am Start sei. "Deshalb wollen wir im Sommer gar nicht irgendwo anders in den Urlaub hin, sondern für uns ist es daheim wie in den Ferien", betonte Schröder

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote