Bamberg (dpa) - Die noch ersatzgeschwächten deutschen Basketballerinnen haben einen Fehlstart in die EM-Vorbereitung hingelegt. Das Team von Trainerin Lisa Thomaidis musste in Bamberg ein klares 70:86 (34:45) gegen Tschechien hinnehmen. Es war das erste von insgesamt vier Vorbereitungsspielen für die EM, die von 18. bis 29. Juni unter anderem in Hamburg (Vorrunde) und in Piräus (Endrunde) stattfinden wird.

Die drei USA-Legionärinnen Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Nyara Sabally stoßen erst ganz kurz vor Turnierbeginn zur Mannschaft, weil die Saison in der WNBA derzeit läuft. Frieda Bühner überzeugte mit 19 Punkten und sieben Rebounds.

Doch das deutsche Team ließ vor allem von der Dreierlinie (17 Prozent getroffene Versuche) zu viel liegen. Jedes der vier Viertel ging an die Tschechinnen, bei denen vier Spielerinnen eine zweistellige Anzahl an Punkten schafften. Am kommenden Freitag steht in Heidelberg gegen die Türkei der nächste Test an.