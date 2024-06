Berlin (dpa) - Die deutschen Basketballerinnen knüpfen an ihre Olympia-Premiere die große Hoffnung, künftig stärker wahrgenommen und auch besser vermarktet zu werden. "Am Thema Gleichberechtigung muss sich sehr viel tun", sagte Nationalspielerin Marie Gülich in Berlin. Dort bestreitet die DBB-Auswahl am 19. Juli gegen Nigeria eines ihrer Vorbereitungsspiele, anschließend treten die Männer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote