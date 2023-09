Manila (dpa) - Der deutsche Basketball-Hoffnungsträger Franz Wagner droht dem Nationalteam auch in der entscheidenden WM-Phase in Asien zu fehlen.

Der 22 Jahre alte Profi der Orlando Magic konnte auch heute in Manila kein volles Training mit Kontakt absolvieren, wie Bundestrainer Gordon Herbert am Abend nach der lockeren Einheit sagte. Ob es für das Viertelfinale gegen Lettland am