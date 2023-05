EILMELDUNG 22:42 Uhr

Deutscher Filmpreis geht an "Das Lehrerzimmer"

Das Drama "Das Lehrerzimmer" von Ilker Çatak über einen Konflikt an einer Schule ist beim Deutschen Filmpreis mit der Goldenen Lola ausgezeichnet worden. Die Filmakademie gab die Entscheidung am Freitagabend in Berlin bekannt.