Chemnitz (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Vormachtstellung mit einem deutlichen Auswärtssieg bei Europapokalsieger Chemnitz Niners gefestigt. Das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert setzte sich zum Wochenend-Abschluss mit 94:72 (42:42) bei den Sachsen durch und behielt damit die Tabellenführung in der Bundesliga vor Rivale Ratiopharm Ulm. Die Niners hatten in der vergangenen Saison den Fiba Europe Cup gewonnen.

Herausragender Profi war Andreas Obst, der 18 Punkte erzielte und vier Dreier verwandelte. Obst war Teil des Weltmeister-Teams von Herbert im Sommer 2023 und zählt auch in München zu den Schlüsselspielern. Auch Niels Giffey (15) und Johannes Voigtmann (13) punkteten zweistellig.

Die Bayern haben den Pokalsieg im Februar in Weißenfels verspielt und wollen nun unbedingt die erfolgreiche Titelverteidigung in der Liga meistern. Ulm hatte das Topspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig am Freitag souverän mit 111:75 für sich entschieden.