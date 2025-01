San Francisco (dpa) - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erstmals zwei Siege in Serie eingefahren. Beim 121:113 (58:54) gegen die Memphis Grizzlies gelangen Schröder 17 Punkte und neun Assists, beides Bestwerte in seinen bislang neun Spielen für die Warriors.

Nach nur einem Sieg aus den ersten fünf