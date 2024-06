Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Weltmeister Andreas Obst würde die Wahl von Dennis Schröder als Fahnenträger des deutschen Olympia-Teams begrüßen.

"Seine sportliche Leistung steht außer Frage. Aber darüber hinaus wäre das in Zeiten, in denen leider Rassismus so präsent ist, ein cooles Statement. Es würde zeigen: Deutschland ist divers und weltoffen", sagte der 27 Jahre alte Profi des