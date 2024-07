Hamburg (dpa) - Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder steht vor seiner ersten und womöglich letzten Olympia-Teilnahme. "Ich weiß nicht, ob ich in vier Jahren noch dabei bin", sagte der 30-Jährige. Der gebürtige Braunschweiger deutete nach dem klaren Testspielsieg gegen die Niederlande in Hamburg erstmals einen zeitlichen Rahmen für ein Karriereende an.

Sein Vertrag bei den Brooklyn Nets