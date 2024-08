Los Angeles (dpa) - Die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben beim ersten Auftritt in den USA nach den Olympischen Spielen direkt überzeugende Siege eingefahren. Mit ihrem WNBA-Team New York Liberty gewannen die beiden Deutschen klar bei den Los Angeles Sparks. Beim 103:68 in Kalifornien kam Sabally auf sechs Punkte, neun Rebounds und drei Vorlagen. Fiebich

