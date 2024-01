New York (dpa) - Die NBA verlängert den Draft in diesem Jahr auf zwei Tage. Die erste Runde der Talenteziehung soll am 26. Juni in großen Rahmen im Barclays Center der Brooklyn Nets stattfinden, die zweite Runde dann tags darauf in den Fernsehstudios von ESPN.

Man sei der Meinung, dass es den Teams helfen werde, wenn es nach der ersten Runde Zeit für Besprechungen und Überlegungen gebe,