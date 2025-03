Oklahoma City (dpa) - NBA-Profi Isaiah Hartenstein rechtfertigt seinen Wunsch, bei Olympia für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auflaufen zu wollen - und wehrt sich gegen Kritik. "Ich bin jetzt in der Situation, wo ich jetzt mehr deutsche Nationalmannschaft spielen, mehr zurückgeben will", sagte Hartenstein im Podcast "Got Nexxt". Es sei deshalb schade gewesen, dass von "cherry picking" (deutsch: Rosinenpicken) gesprochen worden sei.

Hartenstein hatte zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Olympia spiele ich auf jeden Fall." Ob er bereits bei der EM im Sommer für die Nationalmannschaft aufläuft, ließ der 26-Jährige dabei offen. "Ich muss halt sehen, was in den Playoffs passiert", hatte Hartenstein gesagt.

Ex-Nationalspieler Per Günther stellte daraufhin im Basketball-Podcast von "MagentaSport" infrage, ob der Deutsche Basketball-Bund "die Tür für Rosinenpickerei" wieder öffnen wolle. Die nächsten Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles statt.

Hartenstein: NBA hat Priorität - Lob für Nationalmannschaft

Hartenstein betonte, die NBA habe für ihn Priorität. "Würde ich nie Play-offs spielen, wäre ich jedes Jahr dabei." In den vergangenen Jahren hätte eine Verletzung bedeuten können, dass er aus der NBA raus ist. Nun habe er sich bewiesen und wisse, dass er selbst nach einer Verletzung noch gesetzt sei.

Zur deutschen Nationalmannschaft sagte der Center: "Ich glaube, die haben was Gutes zusammen gemacht." Die, die dort zusammenspielen, seien etwas Besonders. Da wolle er nicht einfach dazwischengehen und vor Olympia sagen: "Hey, ich will reinkommen." Das sei dem Team gegenüber nicht fair.