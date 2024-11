New Orleans (dpa) - Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie ausgebaut und sind derzeit so gut in Form wie kaum ein anderes Team in der NBA. Gegen die New Orleans Pelicans gewann die Basketball-Mannschaft um die Stars LeBron James und Anthony Davis 104:99 und holte den fünften Erfolg hintereinander. Kein anderes Team der Western Conference kann solch eine Serie aufweisen, ligaweit sind

