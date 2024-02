Ludwigsburg (dpa) - Die Gl├╝ckw├╝nsche des Weltmeister-Kapit├Ąns lie├čen nicht lange auf sich warten. Via Instagram gratulierte Dennis Schr├Âder aus den USA den deutschen Basketballern zum erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation. Wie fast alle WM-Helden fehlte Schr├Âder beim klaren 85:61 gegen Montenegro. Die NBA-Profis wie er oder die Wagner-Br├╝der sind in den USA gefordert, die bei

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ f├╝r Neukunden ab 0,99ÔéČ Weiter Tagespass 2,49ÔéČ weiter Alle Abo-Angebote