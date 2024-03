Berlin (dpa) - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine Überraschung verpasst und die sechste Niederlage in Serie kassiert. Der Bundesligist verlor daheim vor 7422 Zuschauern gegen den französischen Meister AS Monaco 82:90 (39:45).

Alba bleibt damit ohne Playoff-Chancen Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 14 und Johannes Thiemann mit elf