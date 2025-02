Berlin (dpa) - Erstmals seit den Olympischen Spielen in Paris steht Weltmeister Daniel Theis wieder im Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Nationalcoach Álex Mumbrú nominierte den 32-Jährigen für das letzte EM-Qualifikationsspiel am 23. Februar in Bamberg gegen Bulgarien, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekanntgab. Am kommenden Donnerstag geht es zuvor in Podgorica gegen Montenegro, da noch ohne den Center.

Theis steht laut Medien vor einem Wechsel aus der NBA zur AS Monaco. Eine offizielle Bestätigung für seine Rückkehr nach Europa gab es zunächst noch nicht. Im Kader des DBB wurde Monaco aber bereits als sein neuer Verein angegeben. Nur weil er nicht mehr in den USA spielt, kann er in der EM-Quali dabei sein. Die NBA-Profis wie Dennis Schröder oder Franz Wagner fehlen wie schon im November.

Bayern- und Alba-Profis auch dabei

Theis war 2017 aus Bamberg in die USA gewechselt. Dort spielte er für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und die New Orleans Pelicans. Erst kürzlich war er von den Pelicans zu den Oklahoma City Thunder getradet worden, der Club hatte aber keine Verwendung für ihn.

Wie Ex-NBA-Profi Theis treffen auch die Euroleague-Spieler von Alba Berlin und des FC Bayern München zum ersten Mal auf den neuen Bundestrainer aus Spanien, weil sie im November nicht zur Verfügung standen. Mumbrú hatte nach Olympia die Nachfolge von Weltmeister-Coach Gordon Herbert angetreten.

Tabellensituation

In der Tabelle liegt Deutschland nach zwei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz zwei, einen Punkt hinter Montenegro. Schweden hat wie die DBB-Auswahl sechs Zähler. Die besten drei Teams der Vierergruppe qualifizieren sich für die EM vom 27. August bis 14. September in Finnland, Polen, Zypern und Lettland.