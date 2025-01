Bonn (dpa) - Die Chancen für die Telekom Baskets Bonn auf das Erreichen der Zwischenrunde in der Champions League stehen nicht gut. Der Basketball-Bundesligist verlor das erste Spiel der sogenannten Play-Ins gegen den italienischen Erstligisten Pallacanestro Reggiana mit 91:94 (49:42). Das Team, das als erstes zwei Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein, verlieren die Rheinländer am

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote