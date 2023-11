Bayern verlieren auch in Bonn

Berlin/Bonn (dpa) - Der FC Bayern Basketball hat in der Bundesliga bereits die dritte Saisonniederlage kassiert.

Das Team des spanischen Startrainers Pablo Laso unterlag beim Vizemeister Telekom Baskets Bonn nach Verlängerung mit 83:88 (75:75, 43:32) und verlor damit in der Liga zum zweiten Mal in Serie. In der vergangenen Woche hatten die Bayern bereits in Braunschweig