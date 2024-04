Berlin (dpa) - Trotz zahlreicher Ausfälle hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga seinen 13. Sieg in Serie gefeiert. Die Berliner siegten in einem Nachholspiel daheim vor 7371 Zuschauern gegen die Rostock Seawolves dank starker zweiter Hälfte mit 91:74 (42:40). Damit bleibt Alba hinter dem FC Bayern München Tabellenzweiter.

Beste Berliner Werfer waren Jonas Mattisseck mit 21 und Tim