München (dpa) - Der deutsche Weltmeister-Macher und aktuelle Bayern-Coach Gordon Herbert wird im Sommer 2026 kanadischer Basketball-Nationaltrainer. Das gab der Verband aus Nordamerika bekannt. Herberts aktueller Zweijahresvertrag in München läuft dann aus.

Von den Bayern gab es zunächst keine Stellungnahme zu der überraschenden Nachricht. Erst am Mittwoch hatte der Bundesliga-Spitzenreiter und Euroleague-Teilnehmer mitgeteilt, dass Geschäftsführer Marko Pesic nach eineinhalb Jahrzehnten den Club Ende Dezember 2025 verlassen wird.

Herbert: "Fühle mich unglaublich geehrt"

"Ich fühle mich unglaublich geehrt und freue mich sehr über die Möglichkeit, mein Heimatland zu trainieren", sagte der 66 Jahre alte Herbert laut der Mitteilung. Die Kanadier um NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander hatten 2023 WM-Bronze gewonnen. Bei dem Turnier in Asien war Coach Herbert mit der deutschen Auswahl der Titelcoup gelungen.

Die Kanadier teilten keine Vertragslaufzeit mit, wohl aber, dass der Trainer das Team zur WM 2027 und zu Olympia 2028 führen soll. Herbert spielte in den 80er Jahren für die kanadische Auswahl, später saß er dann auch auf der Trainerbank der Nationalmannschaft. In Deutschland war vor den Bayern schon Coach in Würzburg, Frankfurt und Berlin.