Bonn (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn haben ihre eindrucksvolle Erfolgsserie auch zum Auftakt des Playoffs-Halbfinales fortgesetzt. Der Champions-League-Sieger gewann gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 80:71 (42:31) und ging in der Best-of-Five-Serie 1:0 in Führung.

Spiel zwei findet am Mittwoch erneut in Bonn statt. Für Bonn war es wettbewerbsübergreifend der 27. Sieg in Serie. In der