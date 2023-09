Kane und Kerr: Die neue Basketball-Welt von Andreas Obst

München (dpa) - Seit dem historischen WM-Triumph von Manila kommt Andreas Obst mit den Terminen nicht mehr hinterher. Feierlicher Basketball-Empfang in Frankfurt, Gast bei einer Hochzeit in Bamberg, zu Besuch bei Harry Kane und Co., geehrt von Ministerpräsident Markus Söder, zwischendurch wild feiernd im Zelt auf dem Münchner Oktoberfest sowie zugeschaltet im "Aktuellen Sportstudio" des

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote