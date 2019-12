Münster. (rodi) Drei gute Einwechslungen und drei Tore in weniger als dreihundert Sekunden macht zusammen drei weitere Punkte für den SV Waldhof. Bei Preußen Münster bewies der SVW einmal mehr seine Auswärtsstärke und gewann verdient mit 3:1 (0:1). Es war bereits der vierte Sieg auf gegnerischem Feld. Verloren haben die Blauschwarzen auch die fünf weiteren Gastspiele nicht, das ist Ligabestwert für den Aufsteiger. Mit 26 Punkten aus 17 Spielen beträgt der Vorsprung vor den letzten drei Partien des Jahres schon zehn Zähler auf den ersten Abstiegsrang. Damit ist ein ruhiges Weihnachtsfest schon heute sicher.

In Münster lief es zunächst gar nicht rund. Auf die leichte Schulter nahmen die Mannheimer den jetzt seit 13 Spielen sieglosen Tabellenvorletzten aus Westfalen sicher nicht und mussten trotzdem erst einmal den Rückwärtsgang einlegen. „Die sind rausgekommen wir die Feuerwehr und haben an sich geglaubt. Das Gegentor war natürlich erst einmal ein Nackenschlag für uns.“ So nahm Innenverteidiger Michael Schultz die Anfangsphase wahr. Die Führung der Preußen ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten. Waldhof klärte den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone und Philipp Hoffmanns Schuss fand den Weg ins Tor zum 1:0 (7.). Ob es ein Bewerbungstor war? Der SVW soll an einer Verpflichtung des 27-jährigen Saarländers für die neue Saison interessiert sein.

Es dauerte gute 20 Minuten, bis die Gäste die Spielkontrolle übernahmen. Von den Hausherren war nach dem Tor jedenfalls nicht mehr viel zu sehen. „Die erste Halbzeit geht klar an uns, auch wenn etwas die Chancen gefehlt haben. Wir haben uns deshalb vorgenommen, genau so weiterzuspielen“, erklärte nach dem Abpfiff Marco Schuster die Marschroute seines Teams für den zweiten Abschnitt. Der frühere Augsburger, der sich für ein Foul seine fünfte gelbe Karte abholte und so im kommenden Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig zum Zuschauen verdammt ist, sah sich aber erst einmal mutiger aufspielenden Hausherren gegenüber. Ein Kopfball von Ole Kittner musste der eingewechselte Arianit Ferati gar auf der Linie klären (61.). „Ein 2:0 wäre vermutlich unser K.o.gewesen“, sah Schultz hier seine Mannschaft im Glück.

Dann aber schlugen effektive Waldhöfer in vier Minuten dreimal zu. Der ebenfalls eingewechselte Mounir Bouziane schloss eine Kombination mit dem 1:1 ab (72.) und Dorian Diring drehte das Spiel endgültig mit dem 2:1 nur eine Zeigerumdrehung später (73.). Als wieder nur drei Minuten später Schultz nach einer Ecke auf 3:1 erhöhte (76.), stand der Sieger der Partie vorzeitig fest. „Die Auswechslungen haben frischen Wind hereingebracht. Mit unserem Doppelschlag ging die Moral bei Münster direkt runter und auf dem tiefen Boden war es dann sowieso schwer“, meinte SVW-Trainer Bernhard Trares. „Ich sehe uns hier schon als verdienten Sieger, denn wir haben immer versucht, anzulaufen, uns durchzukombinieren und Fußball zu spielen“, hatte der Coach kaum etwas zu bemängeln.

Die Sofortsiegprämie gab es für seine Waldhof-Buben schon beim Buseinstieg. „Die Heimfahrt ist lange. Zum Glück haben wir einen Kasten Bier an Bord“, freute sich nicht nur Torschütze Diring auf ein „kühles Blondes“.

Preußen Münster: Schulze Niehues -Schauerte, Kittner, Scherder, Heidemann -Özcan (79.Cueto), Wagner (77.Litka), Rodrigues Pires, Hoffmann (73.Dadashov) - Schnellbacher, Mörschel.

SV Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Seegert, Conrad (80.Celik) - Christiansen, Schuster - Deville (57.Ferati), G. Korte, Diring - Koffi (64.Bouziane)

Schiedsrichter: Stegemann (Bonn)

Zuschauer: 6053

Tore: 1:0 Hoffmann (7.), 1:1 Bouziane (72.), 1:2 Diring (73.), 1:3 Schultz (76.)

Update: Sonntag, 1. Dezember 2019, 19.15 Uhr

Münster. (dpa) Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga den Anschluss an die Spitzenplätze gehalten. Die Mannschaft von Bernhard Trares gewann am Samstag beim SC Preußen Münster 3:1 (0:1) und kletterte auf den sechsten Tabellenplatz. Vor 6053 Zuschauern waren die Mannheimer das eindeutig bessere Team, ließen sich durch den frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und drehten die Partie nach der Pause. "Das 1:0 hat Münster in die Karten gespielt, sie standen sehr kompakt, Wirklich Gefahr haben wir nicht vor das Tor gebracht," so Waldhof-Trainer Bernhard Trares nach dem Spiel. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein paar Sachen verändert, der Doppelschlag hat uns dann geholfen. Insgesamt gesehen haben wir verdient gewonnen."

Die besten Bilder von Waldhof gegen Münster















Philipp Hoffmann hatte den Tabellenvorletzten aus Münster bereits in der 7. Minute in Führung gebracht. Anschließend waren die Waldhöfer klar spielbestimmend, konnten sich im Strafraum der Gastgeber aber nicht entscheidend durchsetzen. Erst nach der Pause wurde der SVW torgefährlicher und schlug innerhalb von fünf Minuten drei Mal zu. Mounir Bouzi. "Wir sind froh, mal wieder auswärts gewonnen zu haben," sagte Torschütze Diring. Münster-Trainer Sven Hübscher schloß sich der Analyse von Trares an. "Nach der Führung haben wir nicht viel zu gelassen und verlieren dann das Spiel in einer Phase, in der wir eigentlich mutig nach vorne spielen. Für die Moral ist das dann ganz schwierig."