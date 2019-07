Mannheim. (rodi) Bereits am Dienstagmittag macht sich der Tross des SV Waldhof auf die gut 500 Kilometer lange Reise zum Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg, Anpfiff ist am Mittwochabend um 19 Uhr. Die Paarung ist gleichzeitig eine Premiere, denn noch nie trafen die beiden Teams in einem Pflichtspiel aufeinander. Im letzten Jahr trennten beide Clubs noch zwei Ligen. "Der Gegner ist wie wir auch noch etwas in der Findungsphase und noch nicht so gefestigt. Sie haben in ihrem Heimspiel den Druck, als Absteiger gegen einen Aufsteiger gewinnen zu müssen", schiebt Waldhof-Coach Bernhard Trares dem FC die Favoritenrolle zu. Sein Verteidiger Marcel Seegert glaubt, dass sie "zu 100 Prozent auf Sieg spielen werden." Von den fanatischen Fans werden die Magdeburger nach vorne gepeitscht.

Waldhof hat deutlich über 3000 Dauerkarten verkauft und ist damit nicht unzufrieden. In Magdeburg kann man darüber nur müde lächeln, denn der Zweitligaabsteiger hat rund 12.000 Saisonkarten an seine Fans abgesetzt. Dies lässt erahnen, welche Atmosphäre der SVW in Sachsen-Anhalt zu erwarten hat. Bei derartigen Rahmenbedingungen nicht die Nerven zu verlieren und die Ruhe zu bewahren konnte Waldhof zuletzt gegen Meppen gut üben. Unbeeindruckt vom eigenen Publikum, welches in der zweiten Halbzeit zu murren begann, wartete das Team geduldig auf seine Chance. Der Ball wollte zwar nicht hinter die Linie, doch Seegert verweist darauf, dass man in den beiden bisherigen Saisonspielen hochkarätige Möglichkeiten zum Siegtreffer hatte. "Wir könnten jetzt auch schon sechs Punkte haben. Vorne ergaben sich immer vier oder fünf sehr gute Möglichkeiten."

Cool und emotionslos zu bleiben, die eigenen Chancen besser zu verwerten und nicht in Hektik zu verfallen, wird somit beim FCM nötig sein, um in der MDCC-Arena etwas Zählbares mitzunehmen. Die Abwehr um Seegert stand bislang sicher und ließ aus dem Spiel heraus fast nichts zu. Trares ließ daher durchblicken, dass auf der linken Verteidigerposition erneut Kevin Conrad den Vorzug vor Marcel Hofrath und Mete Celik erhalten wird. "Mit Conrad haben wir eine enorme defensive Stabilität. Gerade auswärts. Dies ist der Mannschaftsteil, der schon am besten funktioniert", sagt er. Die Einheiten zwischen den zwei Spielen nutzte der Coach, um die Zugänge weiter zu integrieren.

Auf der Magdeburger Seite stehen 16 Abgängen, darunter auch der des nach Sandhausen gewechselten Torjägers Philipp Türpitz, ein Dutzend Neuzugänge gegenüber. Eine Einheit zu formen ist seit dieser Saison die Aufgabe von Trainer Stefan Krämer, der vor gut einem Jahr noch Coach des Waldhöfer Relegationsgegners KFC Uerdingen war. Dass sein Team noch nicht eingespielt ist, spürte man in den ersten beiden Partien gegen Eintracht Braunschweig (2:4) und beim FSV Zwickau (0:0). "Sie sind mit dem Saisonstart sicher weniger zufrieden als wir", mutmaßt Seegert und will mit seiner Elf dafür sorgen, dass dies auch so bleibt.